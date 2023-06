Au mai rămas 4 zile până la debutul CE de tineret 2023! „Tricolorii mici” se pregătesc jucând șah

Naționala de fotbal a țării noastre va debuta miercuri la Campionatul European U21, împotriva Spaniei.

„În momentele grele, suporterii pot face diferența”, spune Victor Dican

„Tricolorii mici” se află pe ultima sută cu pregătirile în perspectiva participării la competiția organizată de România și Georgia.

Fundașul Victor Dican, căpitanul celor de la FC Botoșani, se destinde jucând zilnic șah. El este student la două facultăți, Facultatea de Studii Europene și la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

„Modelul meu în fotbal este Ruben Dias, îmi place foarte mult. În afara lui, părinții mei. Mereu am încercat să am un echilibru între fotbal și școală. Încerc acum să joc câteva meciuri de șah în fiecare zi. Încerc să joc jocuri mai scurte acum pentru că nu mai am timp.

Abia aștept, este un sentiment special, mai ales că jucăm acasă. Sper să jucăm cu stadionul plin și bănuiesc că o să fie o atmosferă incredibilă. Suporterii ne vor da energie să facem un meci bun cu Spania.

Într-un top personal, cred că prezența cu România U21 la EURO e pe primul loc. Este cea mai mare realizare, sper să avem și un traseu foarte frumos

Suporterii să vină în număr cât mai mare să ne susțină, contează foarte mult, mai ales pentru că avem și niște adversari foarte puternici. În momentele grele, ei pot face diferența”, a declarat Victor Dican, potrivit FRF TV.