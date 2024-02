Aurel Țicleanu, dezamăgit de echipa lui Mihai Rotaru: „E o varză în capul jucătorilor!”

CSU Craiova obișnuia să se lupte pentru titlu în stagiunile anterioare, însă sezonul acesta pare tot mai departe de marele trofeu.

Aurel Țicleanu a analizat atent situația oltenilor. Fostul mare mijlocaș al Craiovei Maxima este dezamăgit de parcursul echipei, dar și de hotărârile conducerii.

„E o varză în capul jucătorilor!”

„Cum să creezi o echipă dacă tu tot timpul schimbi antrenorii? Schimbi antrenorul la 5-6 luni și e o varză în capul jucătorilor!

A venit Mitriță și s-au schimbat polii de putere. În primele meciuri, Mitriță era 2-3 clase peste ceilalți jucători. După 7-8 etape, a devenit un jucător normal. Iar Ivan s-a dus în jos. Ivan, același fotbalist pentru care domnul Rotaru îi certa pe toți, că nu e în echipa națională, în echipa lumii… Sunt niște probleme acolo. Au rămas aceiași jucători, întrebarea e de ce randamentul scade? Această lipsă de răbdare, această precipitare te privează de continuitate”, a spus Aurel Țicleanu, pentru GSP.ro.

„Lumea nu are răbdare. Nu știu cum vii tu an de an și anunți că vrei să iei campionatul, când tu termini mai mereu pe locul 3. Nu e mai bine să o iei treptat? Ca să termine mai sus de locul 3, trebuia să aducă jucători cu titluri în CV, antrenori cu trofee în palmares.

A venit Reghecampf, dar l-ai dat afară că s-a dus la o emisiune. În momentul în care a revenit, te-a lăsat și pe tine baltă, cum l-ai lăsat și tu. În viață, toate lucrurile se plătesc”, a mai spus fostul mare jucător român, conform sursei.