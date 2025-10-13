Aurel Țicleanu l-a remarcat pe jucătorul care a făcut „un meci complet” cu Austria

România s-a apropiat decisiv de calificarea la Mondialul 2026 după victoria dramă cu Austria, iar Dennis Man a fost remarcat de un expert din fotbal.

Fostul mare jucător al Universităţii Craiova, Aurel Ţicleanu, a oferit un discurs elogios la adresa lui Dennis Man, după meciul câştigat de România cu Austria, scor 1-0, în etapa a şasea a preliminariilor pentru Campionatul Mondial.

Ţicleanu a subliniat evoluţia spectaculoasă a atacantului celor de la PSV, reliefând o transformare evidentă faţă de perioada în care acesta evolua la ciprioţii de la Nicosia.

În partida de pe Arena Naţională, Man a fost omniprezent pe teren: a recuperat mingi, a luptat, s-a implicat în atac, a şutat la poartă şi a centrat, fiind esenţial în creaţia echipei, un „meci complet”, cum l-a caracterizat Ţicleanu.

„Man de la Nicosia cu Man de ieri nu are niciun fel de legătură decât numele de pe tricou şi faptul că am jucat în galben. Man la Nicosia nu putea, era tot timpul sufocat.

Ieri l-am văzut, a băgat materiale, a venit tot timpul înapoi, a recuperat, s-a dus în faţă, a şutat, a centrat, a făcut un meci complet. Alt om. A căpătat încredere, şi-a căpătat statutul de titular, a crescut de la meci la meci.” , a declarat Aurel Ţicleanu, conform primasport.ro.