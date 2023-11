Aurelian Chițu dă vina pe arbitraj! Ce a spus după remiza cu CSU Craiova: „Meciul a fost stricat!”

CSU Craiova-FCU Craiova s-a disputat sâmbătă seară. Partida dintre cele două rivale locale s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Aurelian Chițu, cel care a restabilit egalitatea, a reacționat după meci. Iată ce a spus despre arbitraj,

„Meciul a fost stricat!”

„A fost un meci cu încărcătură mare, foarte important pentru noi. Nu neapărat că e un derby, dar e vorba și de poziția din clasament.

Eu cred că meritam să câștigăm, am avut mai multe ocazii mari de a marca. Mai cred că meciul a fost stricat, în loc să dea «roșu» pentru ei, în loc să fie Bancu eliminat, a fost eliminat Padula. Dacă Bancu era eliminat, nu se mai ajungea acolo.

Noi suntem o echipă bună, nu știu care e problema de n-am avut rezultate până acum. Am avut parte de neșansă. În prima repriză trebuia să marcăm, am avut două ocazii incredibile, dar până la urmă este un rezultat pozitiv. Am vorbit mai mult decât trebuia și n-am făcut lucruri pe teren. Trebuie să luăm fiecare meci, să le câștigăm și vom vedea apoi.

Cerințele sunt foarte mari, din păcate noi n-am reușit să facem mai mult, dar e timp. Așa a fost și anul trecut, am avut o serie proastă, iar apoi am avut 11 meciuri în care n-am pierdut”, a spus Aurelian Chițu, pentru Prima Sport.