Aurelian Chițu exultă după forma bună arătată în acest start de sezon: „Mă bucur, mă simt apreciat!”

FCU Craiova a învins Farul Constanța cu 4-0. Aurelian Chițu a avut din nou o prestație deosebită.

La finalul meciului, atacantul a oferit o primă reacție. Iată ce a spus.

„Mă bucur, mă simt apreciat!”

„De data asta am reușit să nu mai primim gol. Am câștigat cu 4-0, înainte de pauza asta victoria ne dă un moral incredibil. Avem foartă multe calitate în atac, marcăm meci de meci, astăzi ne-am apărat bine, am început mai prost meciul, dar am reușit să marcăm.

După ce am marcat am jucat mult mai bine, au început să ne iasă mai multe. Sper să îmi ajut echipa la cât mai multe victorii. Mă bucur, mă simt apreciat, este un lucru frumos ca fanii să îți strige numele”, a spus Aurelian Chițu, potrivit Digi Sport.

În 8 etape de Liga 1, Chițu a marcat 6 goluri și a reușit să ofere 3 pase decisive.