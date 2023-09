Aurelian Chițu, reacție după victoria cu Dinamo: „Tot noi am fost mai periculoși!”

FCU Craiova s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Dinamo. Aurelian Chițu a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, atacantul oltenilor a vorbit despre echipa sa, dar și despre faptul că nu a fost chemat la echipa națională.

„Tot noi am fost mai periculoși!”

„Am câștigat cele trei puncte, după un joc nu tocmai bun. Am suferit. Important e că am reușit să câștigăm. Era important să luăm cele trei puncte.

Nu-mi aduc aminte un meci în care am alergat atât de mult. Tot noi am fost mai periculoși în rândul ocaziilor. Suntem pe un drum bun, nu trebuie să credem că suntem foarte buni. Vine meciul cu Oțelul. Treaba noastră este să jucăm fotbal.

Nu știu ce să zic (n.r despre echipa națională). Nu am fost acolo, vom vedea. Nu vreau să vorbesc. A spus că oricine își doreștesă fie acolo”, a spus Aurelian Chițu, după victoria cu Dinamo.