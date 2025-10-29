Aurelian Ghișă, patronul Sănătății Cluj, reacție genială înainte de meciul cu U Craiova: „Intru pe teren și bat penalty! N-am ratat niciodată!”

Sănătatea Cluj, echipa din liga a III-a, debutează în Cupa României Betano, în Bănie, în fața Universității Craiova. Meciul este unul cu totul special pentru „virușii verzi”, iar patronul clubului din Ardeal e gata să pună și el umărul la un rezultat uriaș.

Aurelian Ghișă, medic veterinar în Cluj-Napoca, este un fan înfocat al fotbalului. De ani buni, acesta ține Sănătatea Cluj în liga a III-a, iar ocazional echipa sa ajunge și în fazele superioare din Cupa României. El a fost inclus pe foaia de joc pentru meciul cu Universitatea Craiova, deși are vârsta de 61 de ani.

Ba mai mult, într-un interviu, Aurelian Ghișă a declarat că e pregătit să intre pe finalul meciului, iar dacă echipa sa va primi o lovitură de la 11 metri, el va fi cel care își va asuma răspunderea, întrucât e expert la penalty-uri.

„Voi juca și eu pe finalul meciului. Eu sunt tot timpul alături de echipă și particip și la antrenamente de două-trei ori pe săptămână. Nu mă menajează nimeni. Dacă e nevoie pun umărul să fie bine. Joc atacant.

Facem tot ce se poate. E mai puțin solicitant și se poate să câștigi doar din poziționare sau să creezi spații pentru ceilalți. Nu mi-e teamă nici de accidentare. Joc fotbal de când eram copil.

(n.r. Dacă primiți penalty pe final, aveți curaj să bateți?) Cum să nu! Eu nu am ratat niciodată penalty într-un meci oficial. Chiar nu mi-e teamă indiferent cine va fi în poarta Craiovei. Am mai bătut și am ajuns la lovituri de departajare cu ASA Târgu Mureș prin 2009”.