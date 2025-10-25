Australia a învins Japonia (19-15) într-un meci test, la Tokyo

Australia a învins cu scorul de 19-15 naționala Japoniei, într-un meci test de rugby disputat sâmbătă la Tokyo, zădărnicind tentativa selecționerului nipon Eddie Jones de a obține o victorie istorică împotriva fostei sale echipe, informează Kyodo.

„În primele 20 de minute am fost ca niște spectatori ai meciului”, a spus tehnicianul australienilor

Echipa australiană, pregătită Joe Schmidt, care și-a început cu această ocazie turneul de toamnă, a reușit trei eseuri pe Stadionul Național din Tokyo, unde condițiile dificile generate de ploaia care a căzut pe parcursul jocului au dus la erori de manevrare a balonului de către ambele formații.

În căutarea primei victorii din șapte încercări împotriva Australiei, selecționata Japoniei, aflată pe locul 13 în clasamentul mondial, a avut o evoluție slabă în prima repriză, în doi dintre jucătorii săi au încasat cartonașe galbene, gazdele având norocul să fie conduse doar cu 14-3 la pauză, conform agenției de presă nipone.

Tinerii ‘Brave Blossoms’ au arătat însă o altă față în repriza secundă, în care au înscris două eseuri, fiind aproape de a produce o surpriză în fața Australiei, ocupanta locului 7 în ierarhia World Rugby.

‘În primele 20 de minute am fost ca niște spectatori ai meciului. Nu am avut agresivitatea noastră obișnuită și asta a permis Australiei să preia conducerea, iar în final a fost suficient pentru ca ei să obțină victoria’, a regretat Eddie Jones, născut în Australia, care a minimalizat importanța confruntării cu țara sa natală. ‘Întotdeauna ai sentimente legate de propria țară, dar meciurile test sunt confruntări între două țări, așa că suntem foarte dezamăgiți de rezultatul de astăzi’, a adăugat tehnicianul a cărui mamă este japoneză, iar tatăl australian.

Naționala Australiei, gazda Cupei Mondiale de rugby din 2027, se va deplasa acum în Europa, pentru a înfrunta Anglia, Italia, Irlanda și Franța.

Japonia va pleca la rândul ei spre ‘bătrânul continent’ pentru o întâlnire cu Africa de Sud, campioanala mondială en titre, în data de 1 noiembrie pe stadionul Wembley din Londra, înaintea altor trei meciuri test, împotriva Irlandei, Țării Galilor și Georgiei.