Austria a umilit San Marino! Cipru a egalat Bosnia din penalty, în minutul 90+3 și „tricolorii” mai au speranțe la locul 2

Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în deplasare, cu naţionala din Cipru, scor 2-2.

Elevii lui Ralf Rangnick au maximum de puncte din 5 meciuri și golaveraj 19-2

Austria nu s-a menajat în meciul cu San Marino şi şi-a făcut golaveraj. Austriecii au condus cu 6-0 la pauză şi au mai înscris de alte patru ori în repriza secundă. Elevii lui Ralf Rangnick au 15 puncte din cinci meciuri şi sunt pe primul loc al grupei.

Bosnia a condus la Larnaca, având 2-0, dar gazdele au redus din diferenţă pe finalul primei părţi, pentru ca în minutul 7 al prelungirilor celei de-a doua părţi ciprioţii să obţină un penalti şi Ioannis Pittas a egalat.

Bosnia este a doua în clasament, cu 13 puncte, urmată de România, care are 7 puncte din cinci partide.

Rezultate înregistrate joi, în calificările europene ale Cupei Mondiale 2026:

Grupa C: Belarus – Danemarca 0-6 (Froholdt 14, Rasmus Hojlund 19, 45, Dorgu 45+6, Dreyer 66. 78)

Grupa C: Scoţia – Grecia 3-1 (Christie 64, L. Ferguson 80, Dykes 90+3 / Tsimikas 62)

Grupa G: Finlanda – Lituania 2-1 (Kallman 48, Marhiev 55 / Širvys 25)

Grupa G: Malta – Ţările de Jos 0-4 (Gakpo 12-p, 49-p, Reijnders 57, Depay 90+3)

Grupa H: Austria – San Marino 10-0 (Schmid 7, Arnautovic 8, 47, 83, 84, Gregoritsch 24, Posch 30, 42, Lainer 45, Wurmbrand 76)

Grupa H: Cipru – Bosnia 2-2 (Laifis 45+1, Pittas 90+7-p/ Katic 10, Michael 36-a)

Grupa L: Cehia – Croaţia 0-0;

Grupa L: Feroe – Muntenegru 4-0 (Sorensen 16, 55, Roganovic 36-a, Frederiksberg 72-p)