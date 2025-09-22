Autoritățile române au reușit să-l supere pe David Popovici: „Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi”

Campionul olimpic la înot David Popovici a declarat, luni, că este în continuare dezamăgit de amânarea începerii lucrărilor de modernizare a bazinului acoperit de la Complexul Sportiv ”Lia Manoliu” și de faptul că odată cu venirea sezonului rece va fi nevoit să se antreneze în interiorul unui balon

‘Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului de la ‘Lia Manoliu’, pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare. Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit totuși să fac performanță. Numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau în alte orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze. Antrenamentele le voi începe în două-trei săptămâni. Acum nu am stat atât de mult cât am stat după Jocurile Olimpice, dar a trecut destul timp încât să mi se facă dor de rutină’, a afirmat Popovici.

El a precizat însă că a constatat cu surprindere că sunt din ce în ce mai mulți copii care și-au îndreptat atenția către înot.

‘În comparație cu acum cinci ani, eu sunt destul de pozitiv, mi se pare că sunt mai mulți copii care fac sport, parcă văd mai mulți copii mișcându-se, făcând sport. Cu atât mai mult mă bucur văzându-i venind la bazin. E plăcut să aud patroni de bazine spunându-mi după rezultatele mele că nu mai au loc pentru copii’, a completat Popovici.

După succesul al Paris 2024, înotătorul David Popovici afirma că ar vrea ca medaliile sale de aur și bronz cucerite la Jocurile Olimpice să aducă mai multe investiții în săli de sport.

El a explicat atunci că nu este normal să se sufoce la antrenamentele pe care le efectuează la bazinul din Complexul ‘Lia Manoliu’ pe timpul iernii când este acoperit cu un balon.