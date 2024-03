„Avem mentalitatea să câștigam fiecare meci!”-Gică Hagi a anunțat obiectivul Farului Constanța în acest play-off!

Farul Constanța a avut un sezon regular total opus față de stagiunea trecută. Campioana României s-a calificat în play-off de pe poziția a 5-a.

Gică Hagi a transmis ce urmărește echipa sa până la finalul acestui sezon. Iată ce planuri au „marinarii”.

„Avem mentalitatea să câștigam fiecare meci!”

„Să participăm în cupele europene. Loc pe podium, absolut, bineînțeles. Ar fi în momentul de față… Nu cred (n.r. locul 1). Dar avem mentalitatea să câștigam fiecare meci.

Suntem departe, eu cred că e o distanță de multe puncte. Dar vom vedea, depinde de cum începem. Dacă batem primele două-trei meciuri, se schimbă.

Ce bine ar fi să fim pe locul 3! Am știut să jucăm meciurile cu echipele bune. Sperăm să jucăm bine și în play-off cu ele. Am făcut multe egaluri și am pierdut mult”, a spus Gică Hagi, conform Digi Sport.