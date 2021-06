Avertisment pentru Ondrasek la FCSB: ,,Va avea soarta celorlalţi atacanţi! Trebuie să marcheze”

Gigi Becali vrea să îşi facă o formaţie de temut la FCSB, cu care să oprească supremaţia celor de la CFR Cluj, care au reuşit să câştige 4 campionate la rând în Liga 1.

Pentru a câştiga titlul după şase sezoane de secetă, Gigi Becali s-a pus pe făcut transferui la echipa sa. După ce i-a adus deja pe Cordea, Creţu şi Vucur, patronul ,,roş-albaştrilor” vrea acum şi un atacant cu experienţă. Finanţatorul echipei cu baza în Berceni spune că a bătut palma cu un atacant ceh, mai exact cu Zdenek Ondrasek, ultima oară la Viktoria Plzen.

Helmut Duckadam, fost oficial la FCSB, a vorbit despre venirea atacantului ceh la formaţia ,,roş-albastră”. Acesta este convins că Ondrasek va avea soarta celorlalţi atacanţi care au mai trecut pe la FCSB dacă nu va reuşi să înscrie goluri cât mai repede.

,,Nu-l cunosc pe acest fotbalist. Noi am avut 4 jocuri cu Plzen, am căzut de două ori la rând, în perioada aia nu cred că era acolo. O să aibă soarta celorlalți atacanți. Am avut atacanți care au făcut performanță, cum a fost Tade, la CFR și în altă parte. Dacă la FCSB nu marchezi în primele trei jocuri, cu tot cu alea de pregătire (n.r – râde). Trebuie să marcheze!

Trebuie să aibă și valoare acum (n.r – jucătorii transferați de FCSB în această vară). Am înțeles că acel fundaș (n.r – Stipe Vucur) vine din liga a treia germană, deci nu e ceva entuziasmant. Crețu a mai fost și la națională, e altceva. Bine, pe Crețu l-a ratat FCSB pe bani puțini când putea să-l ia de la Iași. În privința acestui atacant, bine ar fi să marcheze și în pregătire, pentru că are locul de titular asigurat. Dacă nu va marca la început, îi va fi greu.”, a declarat Helmut Duckadam, pentru Digisport.

Înainte să ajungă de la Dallas la Plzen, în toamnă, Ondrasek a mai evoluat în carieră pentru echipe precum Caslav, Budejovice, Tromso sau Wisla Krakow.

750.000 de euro este cota de piaţă a lui Zdenek Ondrasek, potrivit celor de la transfermatkt.com.