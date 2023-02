Avertisment pentru Rareș Ilie după ce a ajuns la Macabi Tel Aviv: „Are 3-4 luni de când nu joacă, asta e problema”

Atacantul român Rareș Ilie a fost împrumutat de echipa franceză Nice la cea israeliană Maccabi Tel Aviv până la finalul sezonului.

Rareș Ilie vine după o pauză lungă de inactivitate, atrage atenția Daniel Pancu

Daniel Pancu, fostul jucător al Rapidului, susține că Rareș Ilie va avea mult de tras pentru a se impune la noua lui formație.

„E o echipă de mare tradiție în Israel, o echipă cunoscută pe plan european, care joacă an de an în cupele europene. Are problema asta, cu ritmul de joc, pentru că vine după o pauză lungă.

Nu cunosc situația de acolo, cum a ajuns acolo, probabil că l-a dorit cineva insistent. Oriunde ar fi mers, el trebuie să joace”, a spus fostul atacant rapidist la emisiunea Liga Digisport.

„Rareș Ilie are 3-4 luni de când nu joacă, asta e problema”, insistă Daniel Pancu

Pancu a făcut o paralelă cu situația românilor care se trasmnferau la echipe din afara țării în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Nu știu dacă era mai bine să revină la Rapid. Oricum, el e mult mai bine pregătit acum. Românii au, în general, probleme cu asta. Cred că, în special, jucătorii de atac au probleme, pentru că mi-aduc aminte că Chivu, Gică Popescu și Ștefan Radu s-au adaptat repede.

Pentru cei din apărare e mai ușor. Gică Hagi, la Real? Nu cred. Îmi aduc aminte de puțini jucători de atac care să se fi adaptat direct. Nu știu care ar fi explicația.

Eu, când am revenit de la Beșiktaș la Rapid, în două zile urcasem doi pe gard, de se ruga nea Mircea de mine. Am știut cum să intru. E un ritm în România. Acolo nu ține nimeni cont de nimic.

Sunt convins că e mai pregătit mai bine, mental, în primul rând, a văzut că e mama profesioniștilor acolo, a trecut la un campionat foarte greu, fizic, în primul rând. În Israel, la fel. Dar are 3-4 luni de când nu joacă, asta e problema. Nici nu m-am uitat pe ce loc e Maccabi”, a mai precizat Daniel Pancu.