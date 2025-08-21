Avertismentul lui Andrei Nicolescu pentru patronii din Superliga după transferul lui Mamadou Thiam: ”Ne apropiem de un colaps financiar”

Mai multe voci din fotbalul românesc au reacționat după ce transferul atacantului senegalez Mamadou Thiam de la ”U” Cluj la FCSB a fost oficializat.

Una dintre ele este cea a lui Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo. Oficialul a criticat strategia cluburilor de fotbal și a avertizat că sumele mari de bani cheltuite rapid pot duce la un colaps financiar.

„Am senzația că pentru fotbalul românesc este ca anul trecut. Era septembrie, se întâmplau două lucruri, transferul lui Bîrligea la FCSB pentru 2,5 milioane și al lui Boupendza la Rapid. În momentul ăla am spus că e o supraevaluare a fotbalului românesc care nu e în stare să asigure o astfel de cheltuială.

E o zonă în care dacă vom pica și ceilalți, zone pompieristice care dau foarte bine la public, fotbalul românesc se va duce mai devreme sau mai târziu într-un colaps financiar. Sunt câteva exemple care supralicitează, FCSB, Rapid, Craiova și CFR. Ceilalți, ca să țină pasul, iau decizii de felul ăsta, poate la nivel mai mic, dar le vor afecta predictibilitatea financiară.

Avem exemple multe. Sunt câteva cluburi care își permit să ofere astfel de sume, însă eu le sfătuiesc pe celelalte să nu recurgă la astfel de soluții”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Digisport.