Avertismentul lui Elias Charalambous înaintea duelului FCSB – Young Boys: ”Trebuie să muncim mult în fața unor astfel de adversari”

FCSB întâlnește Young Boys, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în a doua etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League.

Elias Charalambous a oferit mai multe declarații în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei și a precizat că elvețienii constituie o echipă defensivă.

De asemenea, antrenorul a subliniat strategia adoptată a fost aceeași și în sezonul trecut.

”Berna e o echipă foarte ofensivă. Duc foarte mulți jucători în față. Duc foarte mulți oameni în careu. Cumva este asemănător cu ce au jucat în sezonul trecut.

Trebuie să muncim ca o echipă în fața unor astfel de adversari”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului de la București.