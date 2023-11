Avertismentul lui Gheorghe Hagi după eliminarea din Cupa României: „Nu e criză, dar trebuie să ne trezim”

Campioana Farul a fost învinsă cu 0-1, în deplasare, de FC Buzău, și a părăsit Cupa României după etapa a 2-a din Grupa D.

„Nu e criză, dar trebuie să ne trezim”, a spus Gheorghe Hagi, după ce echipa Farul a fost eliminată din Cupa României

Echipa manageriată de Gheorghe Hagi nu o duce prea bine nici în campionat. Farul se află pe locul 7, cu același număr de puncte, 20, ca echipele de pozițiile imediat superioare, FC Hermnannstadt și Petrolul.

„Am venit cu o echipă tânără. Avem probleme de sănătate cu mulți jucători. Am lăsat mai mulți jucători acasă și astăzi am dat oportunitate multora. Trebuie să arate că merită, dar, din păcate, puțină personalitate, lucruri puține pe fază personală, să arate că se pot impune.

Trebuie să fii mai iute și mai inteligent decât adversarul. Am jucat cu o echipă tânără și am vrut să le dau șansă copiilor. Unii mi-au plăcut, alții mai puțin. Important e că ei au câștigat experiență împotriva unui adversar bun.

Mă așteptam mult mai mult de la cei experimentați. În continuare vom merge pe identitatea noastră. Puteam să facem mai multe, dar am obținut puțin în seara asta.

Nu cred că e un moment de criză. Suntem acolo, dar trebuie să ne trezim. Trebuie să jucăm mult mai bine și să atacăm poarta”, a spus Hagi.

În ultima etapă a turului Superligii, Farul va juca sâmbătă, acasă, de la ora 17:30, cu FC Botoșani, ultima clasată.