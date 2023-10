Avertismentul lui Gigi Becali pentru fotbalistul pe care a plătit 1.7 milioane de euro: ”Eu nu mai am răbdare!”

FCSB a plătit 1.7 milioane de euro pentru transferul lui David Miculescu. Cu toate acestea, fotbalistul nu s-a adaptat până în acest moment la ”roș-albaștri”.

David Miculescu a înscris doar cinci goluri pentru gruparea bucureșteană și a reușit patru pase decisive.

Gigi Becali a declarat că are încredere în David Miculescu să se impună, dar l-a avertizat pe fotbalist. Astfel, omul de afaceri a precizat că dacă Miculescu nu se va impune în banda dreapta până anul viitor, nu va mai avea încredere în jucător.

”Eu am încredere în Miculescu, altceva nu am ce să zic. Eu nu sunt nici psiholog, nici tată și părinte a 30 de jucători. Eu angajez, ăla e un bărbat, nu e un copil ca să vorbesc cu el.

Când îi angajez, negociez salarii. Ei sunt bărbați și trebuie să își facă treaba. Și MM e de aceeași părere și spune tot timpul că se va face (n.red. fotbalist bun), că are fizic prea frumos și calități.

Știti că dacă era, spuneam, dar am încredere în el. Dacă el nu primește postul ăsta titular până la anul, eu nu mai am încredere. Îi mai dau încă un an, mă iau și după vârstă, că unii cresc mai greu, cum era Țucudean”, a spus Gigi Becali la emisiunea Fotbal Club.

Un milion de euro este cota de piață a lui David Miculescu, potrivit Transfermarkt.