Avertismentul lui Marius Marin înaintea amicalului contra Cipru: ”Trebuie să ne concentrăm!”

Marius Marin a participat la conferința de presă premergătoare amicalului contra Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

”Tricolorul” a declarat că obiectivul stabilit de prima reprezentativă este acumularea maximului de puncte în cele patru finale pe care le va disputa (meciurile cu Cipru, Austria, Bosnia și San Marino).

„Ne așteaptă un meci foarte greu, cred că nu doar cel de mâine. Ne așteaptă 4 finale și vrem să le câștigăm pe toate. Noi o să fim favoriți, pot spune asta. Trebuie să avem spirit de echipă și să plecăm de la ceea ce ne-a zis Mister și să câștigăm cele 3 puncte.

Am văzut o altă echipă decât cea de acum un an, dar pot spune că trebuie să ne concentrăm pe noi și la ceea ce aducem în teren. Pot spune că spectatorii sunt un factor important pentru noi, mâine va trebui să jucăm și pentru ei.

Nu ar trebui să ne uităm la meciurile celelalte, noi avem 4 finale și trebuie să le câștigăm pe toate”, a declarat Marius Marin, la conferința de presă.