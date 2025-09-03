Avertismentul lui Mitică Dragomir pentru Neluțu Varga: ”Dacă îi schimbi pe ăștia, la anul CFR joacă în Liga 2!”

CFR Cluj a pierdut dubla cu Hacken și au fost eliminați din cupele europene.

În prezent, ardelenii se află pe locul 14 în clasament, cu șase puncte acumulate în șapte meciuri disputate.

Dumitru Dragomir susține că gruparea din Gruia riscă retrogradarea dacă patronul Neluțu Varga va face mari schimbări la nivel administrativ.

Finanțatorul a anunțat că vrea să aplice mai mult schimbări și intenționează să îl numească pe Mikael Silvestre ca în funcția de director sportiv.

”Neluțu își cântărește aurul, e bine mersi. Deocamdată s-a dus să facă rost de bani mulți.

Dacă îl schimbă pe Zamfir și pe Balaj și pe Mara și pe Bilașco… Dacă îi schimbă pe ăștia patru, la anul joacă în play-off-ul din Liga 2, cu CSA Steaua, fără drept de promovare.

Se duce el să joace cu el cu Mandorlini ăsta? Erau în țară vreo 3-4 antrenori… Ei nu au nevoie de antrenori conflictuali. Au nevoie de d-ăștia liniștiți. (n.r. ca la FCSB) Da. Păi d-asta îi și ține”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik.