Avertismentul lui Sorin Cârțu înaintea duelului Rakow-Universitatea Craiova: ”Era un prilej bun”

Universitatea Craiova va înfrunta, în deplasare, gruparea poloneză Rakow, într-un meci din cadrul primei etape din faza ligii Conference League.

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre duelul care îi așteaptă pe olteni.

Astfel, Cârțu a afirmat că speră ca atacantul Assad Al-Hamlawi să se remarce și să își ajute echipa să câștige.

”(n.r. despre Al-Hamlawi) Era un prilej bun să fi dat gol cu Dinamo (n.r. remiză 2-2), îi dădea moral dacă înscria atunci când a scăpat singur, minim penalty trebuia să scoată acolo. Dacă joacă împotriva lui Rakow, sper să evolueze bine”, a spus Cârțu, la emisiunea Digi Sport Special.