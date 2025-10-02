Avertismentul lui Sorin Cârțu înaintea duelului Rakow-Universitatea Craiova: ”Era un prilej bun”
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 02 octombrie 2025, ora 15:55,
Universitatea Craiova va înfrunta, în deplasare, gruparea poloneză Rakow, într-un meci din cadrul primei etape din faza ligii Conference League.
Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre duelul care îi așteaptă pe olteni.
Astfel, Cârțu a afirmat că speră ca atacantul Assad Al-Hamlawi să se remarce și să își ajute echipa să câștige.
”(n.r. despre Al-Hamlawi) Era un prilej bun să fi dat gol cu Dinamo (n.r. remiză 2-2), îi dădea moral dacă înscria atunci când a scăpat singur, minim penalty trebuia să scoată acolo. Dacă joacă împotriva lui Rakow, sper să evolueze bine”, a spus Cârțu, la emisiunea Digi Sport Special.
- șase goluri și două assist-uri sunt cifrele lui Assad, în 14 meciuri la Universitatea Craiova
- 1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Al-Hamlawi, potrivit Transfermarkt