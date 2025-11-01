Avertismentul lui Zeljko Kopic pentru Cătălin Cîrjan, după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Sunt multe lucruri care se pot întâmpla în cariera sa”

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Croatul este sigur că fotbalistul va găsi o soluție pentru a ajunge la cel mai înalt nivel

Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge.

Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90.

Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.

„A fost un meci nebun, mentalitatea noastră a fost bună și am luptat până la final. Karamoko nu a fost 100%, a pierdut niște mingi la mijlocul terenului. Rezervele au adus un plus. CFR a pus presiune pe noi, dar am jucat acasă. Ne-am asumat riscuri.

Soro a făcut un meci foarte bun, Caragea la fel. Sunt foarte fericit pentru băieți. Sunt fericit mai ales pentru Alberto, care a venit după o perioadă grea.

Am vorbit cu Cîrjan, sunt multe lucruri care se pot întâmpla în cariera sa. Adversarii îl provoacă la dueluri fizice. Are nevoie să se adapteze, am vorbit cu el. Sunt sigur că va găsi o soluție pentru a ajunge la cel mai înalt nivel și va fi unul dintre cei mai buni jucători din echipă.

Nu putem să uităm de calitatea celor de la CFR. Nu am jucat contra oricărei echipe. Sunt foarte compacți la mijloc, au jucători puternici între linii. Inspirația nu a fost la un nivel înalt în acest meci.

Nu suntem o echipă perfectă. Muncim la problemele pe care le avem. Jucăm un fotbal bun în unele momente. Să ofere mai mult la antrenamente și le voi oferi minute mai multe.

E important să avem mai multe opțiuni. O luăm meci cu meci, am câștigat 7 meciuri, 6 au fost remize și două înfrângeri. Putem fi satisficăți, unii jucători au ajuns la echipa națională.

Mai avem mult de lucru pentru a ajunge unde îmi doresc. Putem să îmbunătățim lucruri, sunt multe lucruri de care sunt mulțumit”, a spus Zeljko Kopic.