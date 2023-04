Azi sunt ultimele meciuri din calificările pentru CM de snoker! Scott Donaldson a abandonat din motive medicale

Campionatul Mondial de snooker începe pe 15 aprilie, iar azi au loc ultimele meciuri din calificări.

Ryan Day a beneficiat de abandonul lui Scott Donaldson în ultimul tur al calificărilor pentru CM de snooker

Competiția va avea loc la celebrul Teatru Crucible din Sheffield, între 15 aprilie și 1 mai. Primii 16 jucători din lume au fost acceptați pe tabloul principal. Pentru celelalte 16 locuri s-au luptat 128 de jucători.

Azi au loc ultimele partide din Turul al 4-lea din calificări. Se cunosc, deja, 9 sportivi care vor juca pe tabloul principal, 8 meciuri terminându-se aseară.

Este vorba despre Ryan Day (Țara Galilor, locul 17 în lume), Anthony McGill (Scoția, 19), Ricky Walden (Anglia, 22), Matthew Selt (Anglia, 27), Noppon Saengkham (Thailanda, 30), Fan Zhengyi (China, 34), Jak Jones (Țara Galilor, 50), Wu Yize (China, 58) și Si Jiahui (China, 74).

Organizatorii au decis să revină, după o pauză de 4 ani, la sistemul de dinainte de pandemie, în care toate meciurile din calificări se încheiau când un jucător ajungea la 10p. La precedentele 3 ediții s-a jucat „primul la 6” și doar meciurile din ultimul tur s-au disputat pe sistemul „cel mai bun din 19 jocuri”.

Ryan Day a avut nevoie de doar 4 jocuri câștigate pentru a se califica pe tabloul principal. În primul, a realizat cel mai mare break de până acum, de 146 de puncte. „Scott m-a tras de-o parte după ce s-a terminat al patrulea joc, în timp ce mergeam în culise. Mi-a spus că abandonează. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce i se întâmplă.

Am jucat foarte bine în primele două frame-uri. În al treilea am realizat că are o ușoară accidentare la genunchiul sau glezna stângă.

Mi-a explicat că este un tremur pe care îl are de cinci luni. Presiunea (n.r. – psihică) pe care a resimțit-o după primul joc a făcut ca acel tremur să reapară. Mi-a spus că l-a simțit pe tot parcursul meciului și regretă că este nevoit să se retragă”, a declarat Ruan Day, potrivit site-ului oficial.

Scorul final consemnat este 10-0 pentru galez. Este pentru prima dată în ultimii 5 ani când se înregistrează un scor de 10-0 în ultimul tur al calificărilor. În 2018, galezul Jamie Jones l-a distrus pe chinezul Liang Wenbo.

La actuala ediție s-a mai înregistrat un singur scor 10-0, în Turul 1, în meciul dintre englezul Allan Taylor (103) și amatorul leton Filipp Kalnins.