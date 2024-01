Baba Alhassan, gata să se impună la FCSB: „Voi da totul pentru echipă, pentru câștigarea titlului!”

Baba Alhassan a fost adus de FCSB în această iarnă de la FC Hermannstadt. Mijlocașul a oferit prima reacție în cadrul unei conferințe de presă.

Mijlocasul a afirmat ca este pregătit să dea tot ce are mai bun pentru a se impune și pentru a câștiga titlul cu echipa bucureșteană.

„Voi da totul pentru echipă, pentru câștigarea titlului!”

„Sunt foarte fericit și onorat să fiu aici. Este o plăcere să ajung la un astfel de club. Voi da totul pentru echipă, pentru câștigarea titlului. Știu că FCSB e cel mai mare club din România. Când am auzit de ei că mă vor, am fost fericit, am acceptat.

Toată lumea vrea să fie aici. Am auzit multe despre acest club. La Hermannstadt am avut colegi care au jucat aici, iar tot ce mi-au spus a fost pozitiv. A fost o mare surpriză că m-a vrut FCSB. Sunt mulți jucători de calitate aici. Din punctul meu de vedere, toți au calitate.

Sunt multe echipe care vor să câștige titlul și se întăresc. Nu va fi simplu și va fi nevoie să facem mai mult decât am făcut până acum. Cred că Rapid, Craiova și CFR sunt echipele care se bat la titlu cu noi. Presiune e peste tot. La unele cluburi este și mai mare. De aceea e un club mare. Depinde de mine să nu ascult prea mult ce apare în presă și să mă concentrez la ce îmi spune antrenorul. Nu l-am cunoscut încă personal pe patron. De ce să nu fiu titular? Depinde de mine”, a mărturisit Baba Alhassan, în cadrul unei conferințe de presă.