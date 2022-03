,,Băiețelul ăsta e genul de jucător care nu spune nimic, nu face nimic, dar e în stare să răspundă tuturor.”. Steliano Filip, făcut praf de Giani Kiriță

Fostul jucător de la Dinamo, Giani Kiriță, a intrat într-un conflict verbal cu Steliano Filip, actual jucător la gruparea din ,,Ștefan cel Mare”. Kiriță a îmbrăcat tricoul alb-roșu în perioada 1997-2003.

,,E timpul să clarificăm tot și să punem punct, pentru că băiatului ăstuia, de fapt băiețelului, îi place foarte mult să latre. Unu la mână, am sărit în apărarea lui Mircea Rednic, și, sincer, aș fi sărit în apărarea oricui ar fi fost pe banca tehnică, pentru că mi se pare lipsă de educație să-i răspunzi unui antrenor. E un antrenor bun, cu experiență, respectat. Nu ai voie. Indiferent ce conflict ai avea, îi răspunzi în privat. Doi la mână, niciodată nu s-a pus problema să merg în staff. Am avut niște discuții, iar, când eu am fost acolo, la ei (n.r. – la Săftica) să le spun ce înseamnă cu adevărat o echipă, am făcut-o din suflet și nu are nicio legătură cu ce spune băiețelul acesta”, a declarat Giani Kiriță pentru plagsport.ro.

După ce ieri Giani a declarat că au existat dispute între jucători și antrenori la Dinamo și în generația lui, azi a spus că nu a existat niciodată ideea de a schimba antrenorul.

,,Niciodată. Dar, totuși, vorbim de două generații diferite de jucători. Uitați-va la băiețelul ăsta. El n-a câștigat nimic, pentru ca mai apoi să poată să vorbească. A ajuns la un club atât de titrat ca Dinamo, încât nu știe ce înseamnă educație sportivă, ce înseamna ca, mai întâi să joci, iar apoi să vorbești. Se face prea mult tam-tam cu el. Asta o să i le spun eu față-n față. Faptul că am vorbit în presă, că am vorbit corect față de ce se întâmplă, că nu ai voie să-i răspunzi unui antrenor cum e Mircea Rednic, care a luat un titlu cu Dinamo, este altceva.”