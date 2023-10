Balaj, nemulțumit de jucătorii CFR-ului după remiza cu Dinamo: „Le-am zis să trateze meciul cu seriozitate…”

CFR Cluj s-a întors de la București cu un singur punct după remiza cu Dinamo. Cele două formații au înregistrat scorul de 1-1.

Cristi Balaj, președintele ardelenilor, s-a declarat dezamăgit de jucătorii echipei sale. Iată ce a spus oficialul trupei din Gruia.

„Le-am zis să trateze meciul cu seriozitate…”

„Eu m-am așteptat să fie un meci dificil. Era un meci pe care trebuia să îl tratăm serios, noi aveam doar de pierdut, dacă câștigam noi nu ar fi fost surpriză și lumea se aștepta la acest rezultat. Surpriza este că nu am câștigat.

Înainte de meci am motivat jucătorii, le-am zis să trateze meciul cu seriozitate. Văzusem meciul de la Botoșani, s-a demonstrat că nu mai există meci ușor. Noi ne așteptam să fie un meci dificil, era un meci, era un meci pe care trebuia să îl tratăm cu maximă seriozitate.

A fost unul dintre meciurile în care jucătorii au avut prima suplimentară, ceea ce demonstrează că noi, conducerea, am tratat meciul cu maximă seriozitate. Am transmis un mesaj cum că jocul trebuie tratat cu seriozitate, condiții bune, avion. Nu mi-a plăcut cum am arătat în prima repriză. Am început meciul de la 1-0, iar de acolo meciul a devenit dificil. În fața porții a lipsit inspirația.

Golul a venit după o acțiune extraordinară a lui Birligea, care este un jucător care se luptă. Dacă am fi înscris la situațiile lui Ciprian Deac, când portarul a intervenit iar apoi a șutat Mogoș, dacă Otele ar fi marcat din fața porții, dacă ar fi intrat șutul frumos al lui Mogoș, parat de căre portar în dreapta, în vinclu… dacă am fi înscris, nu am mai fi discutat.

Avem anumite subiecte de discutat, suntem un club care atunci când are anumite semne de întrebare și le rezolvă. Atât timp cât nu am câștigat, e normal să vedem ce nu am făcut bine. Un antrenor te aduce până în fața porții, de acolo intervine inspirația jucătorului.

Tachtsidis, Camora, Manea, Avounou, Krasniqi, sunt jucători care au lipsit, dar acum ce facem, găsim scuze?”, a declarat Cristi Balaj, pentru cei de la Fanatik.