Balonul de Aur poate reveni pe teren
Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 20 octombrie 2025, ora 15:21,
Dembele și Marquinhos revin pentru PSG la meciul cu Bayer Leverkusen
Paris Saint-Germain va putea conta pe Ousmane Dembélé și Marquinhos la meciul din Liga Campionilor cu Bayer Leverkusen, marți, de la ora 21:00.
Dembélé, indisponibil din 5 septembrie din cauza unei leziuni la ischiogambier, revine în lot după ce a câștigat Balonul de Aur. Marquinhos revine după o accidentare la cvadriceps suferită pe 20 septembrie, în meciul cu Marseille.
Fabian Ruiz și Joao Neves rămân în afara lotului, fiind încă în recuperare.