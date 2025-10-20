Balonul de Aur poate reveni pe teren

Dembele și Marquinhos revin pentru PSG la meciul cu Bayer Leverkusen

Paris Saint-Germain va putea conta pe Ousmane Dembélé și Marquinhos la meciul din Liga Campionilor cu Bayer Leverkusen, marți, de la ora 21:00.

Dembélé, indisponibil din 5 septembrie din cauza unei leziuni la ischiogambier, revine în lot după ce a câștigat Balonul de Aur. Marquinhos revine după o accidentare la cvadriceps suferită pe 20 septembrie, în meciul cu Marseille.

Fabian Ruiz și Joao Neves rămân în afara lotului, fiind încă în recuperare.