Balonul de Aur va fi decernat astăzi. Ce fotbaliști sunt nominalizați

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00. În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi Ousmane Dembele, potrivit News.ro.

Ceremonia de la Paris va fi prezentată de fostul internaţional olandez Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott.

În parteneriat între UEFA şi Groupe Amaury, proprietarul France Football şi L’Équipe, ceremonia France Football Ballon d’Or va premia cei mai buni jucători şi jucătoare, portari, tineri jucători, golgheteri şi antrenori din sezonul 2024/25, alături de cluburile anului şi un premiu umanitar: Premiul Sócrates.

Lista celor 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur

Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid), Ousmane Dembélé (Franţa/PSG), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Désiré Doué (Franţa/PSG), Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano), Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund), Erling Haaland (Norvegia/Manchester City), Viktor Gyökeres (Suedia/Sporting CP), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Harry Kane (Anglia/Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG), Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona), Alex McAllister (Argentina/Liverpool), Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano), Scott McTominay (Scoţia/Napoli), Kylian Mbappé (Franţa/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia/PSG), João Neves (Portugalia/PSG), Pedri (Spania/FC Barcelona), Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Michael Olise (Franţa/Bayern München), Raphinha (Brazilia/FC Barcelona), Declan Rice (Anglia/Arsenal), Fabian Ruiz (Spania/PSG), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Vinicius (Brazilia/Real Madrid), Mo Salah (Egipt/Liverpool), Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen), Vitinha (Portugalia/PSG), Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Cei zece nominalizaţi la Trofeul Iaşin:

Alisson Becker (Brazilia, Liverpool)

Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Franţa, Lille)

Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa)

Jan Oblak (Slovenia, Atlético Madrid)

David Raya (Spania, Arsenal)

Matz Sels (Belgia, Nottingham Forest)

Yann Sommer (Elveţia, Inter Milano)

Cele cinci nominalizate la Trofeul Iaşin

Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)

Cata Coll (Spania, FC Barcelona)

Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC şi Brighton)

Daphne van Domselaar (Olanda, Arsenal).

Cele 30 de nominalizate pentru titlul de Balonul de Aur feminin 2025

Lucy Bronze (Anglia / Chelsea), Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride), Aitana Bonmati (Spania / Barça), Sandy Baltimore (Franţa / Chelsea), Mariona Caldentey (Spania / Arsenal), Klara Bühl (Germania / Bayern), Sofia Cantore (Italia / Juventus), Steph Catley (Australia / Arsenal), Melchie Dumornay (Haiti / OL Lyonnes), Temwa Chawinga (Kansas City / Malawi), Emily Fox (Statele Unite / Arsenal), Cristiana Girelli (Italia / Juventus), Esther Gonzalez (Spania / Gotham FC), Caroline Graham Hansen (Norvegia / Barça), Patri Guijarro (Spania / Barça), Amanda Gutierres (Brazilia / Palmeiras), Hannah Hampton (Anglia / Chelsea), Pernille Harder (Danemarca / Bayern), Lindsey Heaps (Statele Unite / OL Lyonnes), Chloe Kelly (Anglia / Arsenal), Marta (Brazilia / Orlando Pride), Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia / Arsenal), Ewa Pajor (Polonia / Barça), Clara Matéo (Franţa / Paris FC), Alessia Russo (Anglia / Arsenal), Claudia Pina (Spania / Barça), Alexia Putellas (Spania / Barça), Johanna Rytting Kaneryd (Suedia / Chelsea), Caroline Weir (Scoţia / Real Madrid) şi Leah Williamson (Anglia / Arsenal).

Nominalizările pentru cel mai bun club masculin

Au fost nominalizate pentru trofeul celui mai bun club masculin al anului: FC Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, PSG.

FC Barcelona (Spania)

Palmares 2024-2025: Campionatul Spaniei, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei.

Alte competiţii: Liga Campionilor (semifinale)

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 24 de meciuri

Top 3 golgeteri: Lewandowski, 42; Raphinha, 34; Ferran Torres, 19.

Top 3 pasatori: Raphinha, 23; Yamal, 21; Fermin Lopez, 11.

Botafogo (Brazilia)

Palmares 2024-2025: Copa Libertadores 2024 şi Campionatul Braziliei 2024.

Alte competiţii: Cupa Mondială a Cluburilor (optimi de finală), Recopa Sudamericana 2025 (finală), Campionatul Braziliei 2025 (locul 6 la 13 iulie), Cupa Braziliei 2024 (optimi de finală), Supercupa Braziliei 2025 (finală).

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 14 meciuri.

Top 3 golgeteri: Igor Jesus, 17; Jefferson Savarino, 10; Luiz Henrique, 7.

Top 3 pasatori: Jefferson Savarino, 12; Marlon Freitas, 8; Igor Jesus, 6.

Chelsea (Anglia)

Palmares 2024-2025: Cupa Mondială a Cluburilor, Conference League.

Alte competiţii: Campionatul Angliei (locul 4), Cupa Angliei (şaisprezecimi), Cupa Ligii (optimi de finală).

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 12 meciuri.

Top 3 marcatori: Palmer, 18; Jackson şi Nkunku, 13.

Top 3 pasatori: E. Fernandez, 17; Palmer, 14; Sancho, 9.

Liverpool (Anglia)

Palmares 2024-2025: Campionatul Angliei.

Alte competiţii: Liga Campionilor (optimi de finală), Cupa Angliei (şaisprezecimi de finală), Cupa Ligii (finală).

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 24 de meciuri.

Top 3 golgeteri: Salah, 34; Gakpo, 18; L. Diaz, 17.

Top 3 pasatori: Salah, 23; Szoboszlai, 8; Alexander-Arnold, 7.

PSG (Franţa)

Palmares 2024-2025: Liga Campionilor, Campionatul Franţei, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor.

Alte competiţii: Cupa Mondială a Cluburilor (finală).

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 22 meciuri.

Top 3 marcatori: Dembélé, 35; Barcola, 21; Ramos, 19.

Top 3 pasatori: Barcola, 21; Doué şi Hakimi, 14.

Nominalizările pentru cel mai bun club feminin al anului

Nominalizările pentru cel mai bun club feminin al anului sunt Arsenal, FC Barcelona, Chelsea, OL Lyon, Orlando Pride.

Trofeul Kopa pentru cel mai bun tână jucător:

Ayyoub Bouaddi (Franţa, Lille)

Pau Cubarsí (Spania, Barcelona)

Désiré Doué (Franţa, Paris Saint-Germain)

Estêvão (Brazil, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (Spania, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Anglia, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portugalia, Porto)

João Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spania, Barcelona)

Kenan Yıldız (Türcia, Juventus)

Trofeul Kopa la feminin:

Michelle Agyemang (Anglia, Brighton/Arsenal)

Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Ţările de Jos, Chelsea)

Vicky López (Spania, Barcelona)

Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Trofeul Johan Cruyff pentru cel mai bun antrenor:

Antonio Conte (Italia, Napoli)

Luis Enrique (Spania, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Germania, Barcelona)

Enzo Maresca (Italia, Chelsea)

Arne Slot (Ţările de Jos, Liverpool)

Trofeul Johan Cruyff pentru cea mai bună antrenoare:

Sonia Bompastor (Franţa, Chelsea)

Arthur Elias (Brazilia, naţionala Braziliei)

Justine Madugu (Nigeria, naţionala Nigeriei)

Renée Slegers (Ţările de Jos, Arsenal)

Sarina Wiegman (Ţările de Jos, naţionala Angliei).