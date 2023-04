Bănel Nicoliță, declarație fermă după conferința lui Vassaras: „Cineva își dorește ca FCSB să nu câștige campionatul!”

În cursul zilei de joi, 27 aprilie, Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a susținut o conferință de presă unde a discutat mai multe aspecte legate de arbitrajul din Liga 1 și de ultimele evenimente controversate.

Bănel Nicoliță, fostul fotbalist român, a reacționat după conferința lui Vassaras. Se pare că fostul jucător consideră că cineva anume nu dorește ca FCSB să câștige campionatul. Iată ce a spus.

„Cineva își dorește ca FCSB să nu câștige campionatul!”

„Să spui că nu a fost un contact foarte dur și că e doar de galben la Onea? La Grigore, vii din spate și îl calci direct pe gleznă, fără treabă cu mingea, să spui că nu e de roșu?

Am văzut aceeași fază în Italia. S-a dat roșu instant! S-a dus la VAR, a vorbit cu arbitrul, care dăduse galben, și a dat roșu după aceea. Asta înseamnă un VAR bun.

Sunt foarte multe discuții la meciul cu Rapid. Așa am trăit și eu un meci, la Bistrița, cred că îl știți cu toții. Când am pierdut cu 0-1 și Mirel Rădoi s-a dus și a dat cu pumnul în geam de supărare pentru că am fost furați.

Aici s-a întâmplat același lucru. Cineva își dorește ca FCSB să nu câștige campionatul. Dacă nu dai roșu la Coman? Onea vine direct pe el! Atunci când dai roșu? Dacă Onea nu ridică picioarele, acum era distrus pe viață. El nu mai juca. Vă dau scris! Când l-am văzut, mi s-a făcut pielea de găină.

Doamne ferește! Dacă îl prindea cu picioarele jos? A avut instinctul de a ridica ambele picioare să se ducă într-o parte, că altfel…”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit Fanatik.