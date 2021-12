Bănel Nicoliţă, dezvăluire uluitoare! De ce a refuzat Rapidul înainte să semneze cu trupa lui Gigi Becali

Bănel Nicoliţă a scris istorie la trupa patronată de Gigi Becali. Acesta a fost jucătorul ,,roş-albaştrilor” din 2004 până în 2011.

Acum, cel care se ocupă de destinele formaţiei din oraşul natal, CS Făurei, susţine că înainte de a ajunge la FCSB, a fost constactat şi de către cei de la Rapid, însă a refuzat pentru a evolua în Ghencea la acea vreme.

,,Înainte să ajung la Steaua am fost sunat de domnul Răzvan Lucescu la ora 1 noaptea. Și de către domnul Mircea Lucescu. Răzvan era la Rapid. Mă sunase domnul Răzvan pe la 12 nopatea, apoi nea Mircea. Și i-am zis că n-am ce să fac. Am refuzat Rapidul, însă aveam alternativa Timișoara. Era Toni Doboș patron la Timișoara. La o săptămână distanță a venit oferta de la Steaua. Eu sunt stelist. Nu sunt ca alții, nu mă dau altceva. Am fost stelist și voi fi stelist până mor.”, a declarat Bănel Nicoliţă, pentru Playsport.

Dacia Unirea Brăila, Poli AEK Timișoara, Saint-Etienne, Nantes, Viitorul Constanța, ASA Târgu Mureș, CS Făurei și Aris Limassol sunt formaţiile pentru care Bănel Nicoliţă a mai evoluat de-a lungul timpului.