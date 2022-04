Bănel Nicoliță, din nou în tricoul naționalei! – Întâlnirea memorabilă cu galacticii de la Real Madrid: ,,Ca să ajungi acolo înseamnă muncă!”

După 11 ani Bănel Nicoliță a îmbrăcat tricoul naționalei de la singurul meci în care a fost căpitanul României. Meciul a fost disputat cu San Marino. Atunci selecționer era Victor Pițurcă, iar unicul gol al partidei a venit din partea lui Herea. ,,Tricolorii” s-au chinuit să obțină victoria, iar meciul s-a terminat cu scorul de 1-0 pe România. Din lot au fost excluși atunci Adrian Mutu și Gabi Tamaș pentru că au întârziat la antrenamente.

„Am purtat banderola cu mândrie. Cum să nu-mi vină? (n.r.- tricoul). Îmi vine perfect! Acum mă îmbrac. A îmbrăca tricoul echipei naționale înseamnă cea mai mare bucurie. Nu există bucurie mai mare. Acest tricou este pentru mândrie”, a declarat Bănel Nicoliță pentru Antena Sport.

Cel mai important moment din cariera de jucător l-a reprezentat meciul cu Real Madrid din Champions League. Chiar dacă Bănel și-a dat autogol pe stadionul celor de la Real Madrid își aduce aminte cu mândrie de cum s-a prezentat echipa sa și cât de mult a muncit pentru a împărți terenul cu Beckham, cu Raul, cu Roberto Carlos.

„Ca să ajungi acolo înseamnă muncă. Ca să ajungi pe un asemenea stadion, că întrebarea asta mi se pune zilnic… Pentru mine a fost o onoare, să joc lângă asemenea fotbaliști. Visul meu a fost să-l întâlnesc pe Ronaldo Fenomeno. Nu credeam vreodată în viața mea că am posibilitatea să stau lângă el. Sau să stau cu Beckham, cu Raul, cu Roberto Carlos… Să am tricoul lui Roberto Carlos acasă.

Eu am muncit. Ca să am norocul ăsta să joc pe Bernabeu, eu am muncit. Dumnezeu mi-a dat după muncă. Ca să ajung acolo, să joc și să pună mâna să mă ridice Raul și Beckham după acel autogol….

Noi știam de Cernea că nu iese de pe linia porții, noi aveam deja create niște automatisme… Eu știam. Eu știam, bă, cu ochii închiși joc și stiu că-i acolo…Și în momentul ăla în care am pus capul în pământ și am dat…M-am ridicat, l-am văzut că a plecat… n-am mai apucat să mai trag piciorul”, a adăugat Bănel Nicoliță.