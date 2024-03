Bănel Nicoliță, ironizat de rapidiști: „Eu am suferit cel mai mult! Mamă ce mi-au făcut!”

FCSB a fost umilită de rivala Rapid (0-4) iar valul de reacții și ironii a curs după meci. Unul dintre cei afectați a fost și Bănel Nicoliță.

Fostul jucător al „roș-albaștrilor” a dezvăluit că s-a întâlnit cu fanii giuleștenilor și că a fost „victima” comentariilor ironice și răutăcioase. Iată ce a spus fostul internațional român.

„Eu am suferit cel mai mult! Mamă ce mi-au făcut!”

„O seară neagră pentru stelişti, e clar. De doi ani de zile ne tot bat rapidiştii. E deja prea mult! De la 3 în sus! Când spui că ai cei mai buni jucători, cea mai bună apărare, cel mai bun atac şi iei patru la Rapid, ai o problemă gravă. A lipsit doar Ngezana. Nu cred că au intrat pe vârfuri. Nu există. Îşi doreau să îi elimine (n. red. din cursa pentru titlu). Dacă ar fi câştigat, asta s-ar fi întâmplat. I-ar fi ţinut la respect pe toţi: şi pe Rapid, pe CFR sau Craiova.

Eu am suferit cel mai mult. Am dat de rapidişti peste tot: ”V-am dat, v-am făcut, v-am dres”. Nu am fost la meci, ce să caut? A fost Rapidul gazdă. Mamă, ce mi-au făcut rapidiştii. Ei ţin minte şi când i-am eliminat cu golul meu. Mi-au spus că doar de la trei în sus ne dau. Sper că a fost un accident. Am arătat foarte rău. Tactic şi fizic. Să pierzi cu 0-4 este prea mult.”, a declarat Bănel Nicoliță, potrivit celor de la Fanatik.