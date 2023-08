Bănel Nicoliță nu-i menajează pe cei de la FCSB: „Nu sunt pregătiți fizic. Am văzut ieri niște spații incredibile!”

FCSB s-a calificat norocos în turul 3 din Conference League. Bucureștenii aveau 1-0 la pauză cu CSKA 1948 Sofia, dar bulgarii au reușit să întoarcă scorul la 1-2.

Trupa lui Elias Charalambous a mai marcat apoi de două ori, și grație încă unui gol din tur, au reușit calificarea la general cu scorul de 4-2. Se pare că Bănel Nicoliță nu a fost mulțumit de FCSB. Iată ce a spus fostul jucător.

„Nu sunt pregătiți fizic. Am văzut ieri niște spații incredibile!”

„FCSB are reprize și reprize. Mă uit de fiecare dată și văd reprize și reprize. În prima repriză nu joacă excelent, dar marchează, iar a doua repriză sunt altă echipă, e incredibil. Toate reprizele, adică nu a fost vreuna în care să joace diferit.

Mi se pare că nu sunt pregătiți fizic. Am văzut ieri niște spații incredibile. Doi jucători cu atâta experiență, vorbim de Șut, vorbim de Djokovic. Vorbim de Olaru, Dawa, Chiricheș. Voi sunteți nebuni? Cum vedem calificarea, stop? Au jucat 25 de minute tenis în repriza secundă

Într-adevar, FCSB au jucători de calitate, dar încă nu joaca ca echipă. M-am gândit la Chiricheș, cu atâta experiență. Daca era Rădoi țipa în secunda doi să se trezească toți. Marchează că au jucători de calitate cum e Coman, au execuții. Am văzut a 2-a repriză că fizic nu sunt ok, eu așa am văzut”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit celor de la Fanatik.