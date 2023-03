Bănel Nicoliță s-a certat cu Florin Talpan: ”N-ați jucat la Steaua, ați jucat la FCSB!”

Conflictul dintre FCSB și Steaua este departe de a fi încheiat.

Bănel Nicoliță a luat parte la un dialog alături de Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua.

Fostul fotbalist susține că el a jucat la Steaua.

Bănel Nicoliță: ”Am și eu o întrebare: Eu la ce echipă am jucat?”

Florin Talpan: ”În ce perioadă ați jucat dumneavoastră?”

Bănel Nicoliță: ”În 2005!”

Florin Talpan: ”N-ați jucat la Steaua, ați jucat la FCSB!”

Bănel Nicoliță: ”Păi pe tricoul meu scria Steaua București! Am jucat numai la Steaua”

Florin Talpan: ”Ați fost induși în eroare, îmi pare rău! N-ați jucat la Steaua, ați jucat la FCSB! Nu ați jucat niciodată la Steaua”

Bănel Nicoliță: ”Toate tricourile eu le am cu Steaua. Ce fac acum? Îi spun lu’ fiică-mea că am jucat la FCSB?! OK, nu vreau să intru în mai multe amănunte…”

Florin Talpan: ”V-am dat răspunsul foarte clar. Ați jucat la FCSB. Cei de la UEFA scriu după cum le-au spus cei de la FRF, care nu vor să respecte hotărârile instanței. Sunt sigur că va veni cineva să-l ia la întrebări pe domnul Burleanu”

Bănel Nicoliță: ”Eu am jucat la Steaua! Numai la Steaua! Și pe Bernabeu am mers cu Steaua. Scria Steaua! Eu vorbesc doar fotbalistic, nu mă interesează…”

Florin Talpan: ”Acel meci (n.r. – cu Real Madrid) este jucat de FCSB și nu e nicio problemă”.