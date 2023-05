Bănel Nicoliță, verdict clar înainte de Farul – FCSB: ”Eu sper ca echipa învingătoare să fie ei!”

Farul va juca cu FCSB, duminică, pe teren propriu, într-un meci care va fi decisiv în lupta pentru titlu.

Înainte de meci, Bănel Nicoliță a oferit mai multe declarații.

El susține că îi va susține pe cei de la FCSB.

”E finala campionatului, eu am jucat la ambele, dar am jucat prima dată la FCSB, apoi la domnul Hagi. M-am simțit foarte bine. Omul ăla mi-a dat o șansă, m-a luat după ce am venit de afară și eu nu l-am dezamăgit, relația mea cu el este una foarte bună. E clar, eu țin cu FCSB, vine după o perioadă foarte bună.

Cu toții știm că șansele ca FCSB să câștige campionatul sunt foarte mari. Eu sper ca echipa învingătoare să fie FCSB, fără să se supere domnul Hagi pe mine. El știe sentimentul meu față de FCSB”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit AS.ro.