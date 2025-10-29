Banner cu mesaj dur apărut în Peluza Nord a Craiovei la meciul cu Sănătatea Cluj. De unde au urmărit suporterii partida sub formă de protest

Cu o jumătate de oră înainte de startul întâlnirii Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova, suporterii ”alb-albaștrilor” de la Peluza Nord au întins un banner cu un mesaj extrem de dur la adresa conducătorilor fotbalului românesc.

Ce banner a afișat Peluza Nord a Craiovei înainte de partida din Cupa României Betano

Deși duelul ar fi trebuit să aibă loc pe terenul echipei din Liga 3, până la urmă a fost mutat pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova și se va disputa miercuri, 29 octombrie, de la ora 18:30.

Înainte de startul jocului, ultrașii din Peluza Nord a Craiovei și-au exprimat nemulțumirea pentru sistemul competițional din Cupa României Betano, în care echipele de top sunt nevoite să joace mare parte din meciuri în deplasare.

”Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”, a fost banner-ul afișat de suporterii olteni. Fanii de la Peluza Nord sunt prezenți pe stadion, însă protestează și nu vor coborî în primele rânduri.