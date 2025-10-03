Barcelona a câștigat dramatic Campionatul Mondial al cluburilor

FC Barcelona a câștigat pentru a șasea oară Campionatul Mondial al Cluburilor la handbal masculin, după ce a învins formația maghiară Veszprem cu scorul de 31-30, în urma a două perioade de prelungiri, joi, în finala desfășurată în Noua Capitală Administrativă a Egiptului.

Magdeburg a obținut medaliile de bronz

Catalanii au avut un portar, danezul Emil Nielsen, eroic în ultimele secunde, câștigând trofeul pentru prima oară din 2019. Nielsen a avut nu mai puțin de 27 de intervenții în acest meci, încheind cu un procentaj de 49%.

Portarul a împiedicat echipa antrenată de Xavi Pascual (ex-CS Dinamo București) să se desprindă la scorul de 30-29, iar Ludovic Fabregas, care a revenit la Barca de la Veszprem în această vară, a egalat. Nielsen a apărat apoi aruncarea extremei franceze Hugo Descat (ex-CS Dinamo), astfel că golul lui Aleix Gomez a făcut diferența.

Gomez a marcat 6 goluri pentru catalani, Barrufet 5, Dika Mem 4, Timothey Nguessan 4, Ludovic Fabregas 3, Janc 3, Frade 3. De la învinși, cei mai buni marcatori au fost Descat 8 goluri, Pechmalbec 3, Remili 6, Marguc 4, Martinovic 6.

Veszprem o eliminase în semifinale pe campioana Europei, Magdeburg. Finala competiției a avut prelungiri pentru al patrulea an la rând.

SC Magdeburg a obținut medaliile de bronz, după ce a dispus în finala mică de echipa egipteană Al Ahly cu 32-23.