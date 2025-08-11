Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după 5-0 cu Como. Yamal a marcat de două ori

La doar două minute, Marcus Rashford, împrumutat la Barça pentru acest sezon, l-a servit perfect pe Raphinha, care nu a trebuit decât să împingă mingea în poartă.

Apoi Raphinha a devenit pasator pentru Yamal, care a marcat înainte de pauză, iar tanârul jucător a recidivat şi a punctat din nou în minutul 49. FC Barcelona începe noul sezon în LaLiga la 16 august, cu Mallorca, în deplasare.