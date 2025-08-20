Barcelona a decis: vrea un ”Gigant” din Brazilia

Barcelona l-a pierdut în această vară pe Inigo Martinez (34 de ani), cel care a ajuns la Al-Nassr.

După ce a rămas fără veteranul din defensivă, formația catalană a început să caute un alt stoper pe piața transferurilor și se pare că s-a oprit la un ”Gigant” din Brazilia care măsoară nu mai puțin de 1.97 metri.

Potrivit celor de la Sport.es, Barcelona ”a pus ochii” pe fundașul central Luis Benedetti (19 ani) de la Palmeiras.

Sursa citată anterior scrie că oficialii catalanilor au fost mulțumiți de progresul înregistrat de Benedetti în ultima vreme. Stoperul care măsoară 1.97 de metri a evoluat până acum în nouă partide pentru echipa de seniori a lui Palmeiras.