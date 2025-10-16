Barcelona a pus ochii pe un atacant, după accidentarea lui Lewandowski

Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona ia în calcul posibilitatea obținerii semnăturii lui Dusan Vlahovic de la Juventus Torino ca înlocuitor pentru atacantul polonez Robert Lewandowski, care ar putea fi lăsat să plece de pe Camp Nou la finalul contractului, vara viitoare, conform Football Italia.

Directorul sportiv al Barcelonei a luat deja legătura cu agentul lui Vlahovic

La fel ca Lewandowski, atacantul sârb se apropie de finalul contractului și, potrivit Tuttosport, este probabil să plece liber de contract la finalul sezonului, în ciuda începutului încurajator în acest an competițional.

Vlahovic, care a avut un sezon 2024-2025 greu la nivel individual și colectiv, s-a așteptat să plece de la Juventus în această vară, mai având doar un sezon de contract. El a rămas în cele din urmă, iar acum se află în ultimele 12 luni ale contractului său.

Jucătorul de 25 de ani are acum patru goluri marcate în opt apariții în acest început sezon în Serie A și în Liga Campionilor, din care doar două prezențe au fost ca titular, având o medie de un gol la fiecare 63 de minute.

Potrivit Tuttosport, Barcelona ia în calcul un transfer al internaționalului sârb liber de contract pentru a-l înlocui pe Lewandowski, care ar putea de asemenea să fie lăsat să plece la expirarea contractului.

Deco, directorul sportiv al Barcelonei, a luat deja legătura cu Darko Ristic, agentul lui Vlahovic, în cursul acestei veri, și ar putea probabil reveni pentru mai multe discuții pe măsură ce lucrurile evoluează.

Potrivit relatărilor media de joi, Vlahovic este unul dintre cei doi sau trei atacanți aflați în prezent în atenția clubului spaniol.

Există indicii că formația germană Bayern Munchen este de asemenea interesată, chiar dacă, ar putea fi probabil considerat drept dublura lui Harry Kane, căpitanul echipei naționale a Angliei.