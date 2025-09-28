Barcelona este noul lider din La Liga, după 2-1 acasă cu Sociedad

Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga.

Catalanii au revenit pe primul loc în clasament

Oaspeţii din San Sebastian au deschis scorul în prima repriză, prin Alvaro Odriozola, în minutul 31, iar catalanii au egalat pe final de primă parte, în minutul 43, când a marcat Jules Kounde.

În minutul 59 Lamine Yamal a dat assistul din care Robert Lewandowski a înscris golul prin care elevii lui Hansi Flick preluau conducerea şi FC Barcelona s-a impus la limită, 2-1, cu Real Sociedad.

Catalanii revin pe primul loc în clasament, cu 19 puncte, în timp ce Real Sociedad e a 17-a, cu 5 puncte.