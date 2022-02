Barcelona, remiză cu Napoli. Rezultatele înregistrate în Europa League și Conference League

Joi seară s-a disputat prima manşă a play-off-ul-ui pentru optimile Conference League.

Rezultatele înregistrate:

Celtic – Bodo/Glimt 1-3

Au marcat: Maeda ’79 / Espejord ‘7, Pellegrino ’55, Vetlesen ‘81

Leicester City – Randers 4-1, meci arbitrat de Radu Petrescu

Au marcat: Ndidi ’23, Barnes ’49, Daka ’55, Dewsbury-Hall ’74 / Hammershoj-Mistrati ‘45

Marseille – Qarabag FK 3-1

Au marcat: Milik ’41, ’44, Payet ‘90+2 / Kady ‘85

Sparta Praga – Partizan Belgrad 0-1

A marcat: Menig ‘78

Rezultatele partidelor din prima manșă a optimilor Europa League:

FC Barcelona – Napoli 1-1

Au marcat: Ferran Torres ’59 (penalti) / Zielinski ‘29

Borussia Dortmund – Glasgow Rangers 2-4

Au marcat: Bellingham ’51, Guerreiro ’82 / Tavernier ’38 (penalti), Morelos ’41, Lundstram ’49, Zagadou ’54 (autogol)

Şeriff Tiraspol – Sporting Braga 2-0

Au marcat: Thill ’43 (penalti), Traore ‘83

Zenit Sankt Petersburg – Betis Sevilla 2-3

Au marcat: Dziuba ’25, Malcom ’28 / Rodriguez ‘8, W. Jose ’18, Guardado ‘41

Atalanta – Olympiakos 2-1

Au marcat: Djimsiti ’61, ’63 / Soares ‘16

La gazde, Valentin Mihăilă a intrat pe teren în minutul 65.

FC Porto – Lazio Roma 2-1

Au marcat: Martinez ’37, ’49 / Zaccagni ‘23

La oaspeţi, Ştefan Radu a fost titular și a jucat până în minutul 72.

RB Leipzig – Real Sociedad 2-2

Au marcat: Nkunku ’31, Forsberg ’82 (penalti) / Normand ‘9, Oyarzabal ‘64

FC Sevilla – Dinamo Zagreb 3-1

Au marcat: Rakitic ’13 (penalti), Ocampos ’44, Martial ‘45+1 / Orsic ‘41

