Barcelona și-a mărit avansul în La Liga după 1-0 cu Atletico Madrid! Reacția lui Xavi Hernandez

Echipa spaniolă Barcelona s-a impus cu 1-0, la Madrid, în fața lui Atletico, în Etapa a 16-a, și conduce în clasament.

Barcelona este lider în La Liga, urmată de Real Madrid la 3p

Catalanii au învins datorită unei reușite semnate în prima parte de Ousmane Dembele. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Xavi Hernandez are un avans de 3p față de ocupanta locului 2, Real Madrid (41, față de 38).

Podiumul este încheiat de Real Sociedad (32p), urmată de Betis (28p), Atletico și Villareal (ambele cu 27p). În Etapa a 17-a, Barcelona joacă tot în deplasare, cu Betis, iar Real acasă, cu Valencia.

„Am avut probleme în repriza a doua. Știam că o să fie un meci dificil, dar cel mai important e că am luat punctele. Am făcut schimbări când am simțit că jucătorii sunt obosiți. Per total, sunt mulțumit. Am avut absențe importante, dar ne-am descurcat. Trebuie să găsim soluții când echipele ne presează”, a declarat antrenorul Barcelonei, Xavi Hernandez, după meci.

Tehnicianul a pus accent pe faptul că echipa lui a suferit, susținând acest lucru de 4-5 ori la conferința de presă de după meci. „Am avut senzația că puteam primi gol în partea a doua, dar de asemenea puteam să mai înscriem și noi. Nu poți avea controlul partidei în totalitate, trebuie să și suferi”, a precizat Xavi, conform Marca.

Xavi Hernandez a simțit lipsa lui Robert Lewandowski cu Atletico Madrid

Antrenorul s-a referit și la absența atacantului polonez Robert Lewandowski, suspendat din cauza unor gesturi nesăbuite făcute la un meci de la finalul anului trecut.

„În prima jumătate de oră am controlat jocul. Jucătorii mei s-au descurcat bine și au creat superioritate numerică la gol. Sunt trei puncte de aur. Am știut să suferim. Am suferit, am abuzat de pasa din spate la portar, dar meciul a fost complex și dificil. Este o victorie importantă pentru echipă.

În plus, avem un moral mult mai bun. Sunt mândru de echipă. Am câștigat fără a juca excelent, cum o facem într-un derby.

Este important să câștigăm și fără Lewandowski, pentru că este o piesă de bază. I-am simțit lipsa, dar Ferran și-a făcut treaba bine. Este greu să câștigi pe acest stadion, mai ales când lipsește și Jordi Alba, așa că sunt mulțumit”, a mai explicat Xavi Hernandez.