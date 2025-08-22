Barcelona va juca în deplasare în prima etapă a Ligii Campionilor

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a acceptat cererea neoficială a clubului FC Barcelona de a juca prima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor în calitate de oaspete, potrivit emisiunii ‘Tot Costa’ a postului Radio Catalunya, informează EFE.

Etapa a 2-a va avea loc pe 30 septembrie și 1 octombrie

Această decizie va permite clubului catalan să câștige timp pentru a pregăti stadionul pe care va juca meciurile de acasă, fie Spotify Camp Nou, care încă nu are autorizațiile necesare pentru funcționare, fie Estadio Olimpico Lluis Companys, alternativa pe care clubul o ia în considerare dacă nu va putea juca pe arena sa tradițională.

În urmă cu câteva săptămâni, clubul catalan a cerut neoficial organizatorilor Ligii Campionilor să joace în deplasare prima etapă a fazei principale a competiției, ce va avea loc pe 16-17 septembrie, pentru a avea mai mul timp la dispoziție pentru a pregăti arena Spotify Camp Nou, lucru care pare din ce în ce mai dificil.

Având în vedere întârzierea în obținerea autorizațiilor pentru deschiderea stadionului, FC Barcelona a semnat un acord cu Consiliul Local din Barcelona pentru utilizarea stadionului Montjuic până în februarie anul viitor.

În acest fel, Barca ar urma să dispute primul meci pe teren propriu în etapa a 2-a, ce va avea loc pe 30 septembrie și 1 octombrie, ceea ce va oferi clubului mai mult timp pentru a adapta o locație sau alta.

Decizia UEFA de a permite Barcelonei să joace în deplasare primul meci din Champions League coincide cu vizita de joi a emisarilor forului continental pe Spotify Camp Nou.