Barcelona, victorie chinuită cu Girona

FC Barcelona a obținut o victorie dramatică, scor 2-1, în fața Gironei, sâmbătă seara, pe stadionul Olimpic Lluis Companys, într-un duel contând pentru etapa a 9-a din La Liga.

Meciul a început bine pentru catalani, care au deschis scorul în minutul 13 prin Pedri, după o pasă inteligentă a lui Lamine Yamal. Bucuria gazdelor a durat însă puțin — doar șapte minute mai târziu, Axel Witsel a restabilit egalitatea, iar la pauză tabela indica 1-1.

În repriza secundă, Barcelona a dominat, dar a ratat mai multe ocazii, în timp ce antrenorul Hansi Flick a fost trimis în tribune după două cartonașe galbene primite pentru proteste. Golul izbăvitor a venit abia în al treilea minut al prelungirilor, când Ronald Araujo, intrat pe teren în minutul 82, a marcat după o centrare perfectă a lui Frenkie de Jong.

Cu această victorie obținută în extremis, Barcelona își consolidează poziția de lider, cu 22 de puncte, în timp ce Girona rămâne pe locul 19, cu doar șase puncte acumulate.