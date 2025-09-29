Basarab Panduru a criticat dur un fotbalist de la FCSB

FCSB s-a impus duminică seară pe „Arena Naţională” în compania celor de la Oţelul Galaţi, scor 1-0. Basarab Panduru l-a criticat dur pe Alexandru Stoian, autorul unor ratări foarte mari, venite în urma unor invividualităţi ale tânărului jucător.

„Dă gol, că o dregi, dar dă pasă! Nu eşti apreciat că dai în portar, eşti apreciat când marchezi sau pasezi decisiv. La faza aia, din prima pentru Cisotti! Dar el nu vrea să paseze nici aici, nici la cealaltă fază, când putea să-l servească pe Miculescu.

Nu poţi juca aşa fotbal, că te iau ceilalţi la rost! La 17 ani, cu fizicul pe care-l are, dar fără pase, nu merge. Uite-i pe Miculescu şi Cisotti cum cer mingea. Nu e ok să joci doar pentru tine

Sunt fan Stoian, dar nu-mi place fotbalul pe care îl joacă doar pentru el. Trebuie să înveţe să joace cu echipa. Are timp să o facă, e foarte tânăr, dar aşa nu demonstrezi nimic”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.