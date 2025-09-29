Basarab Panduru ”a dat de pământ” cu doi jucători de la FCSB după victoria cu Oțelul: ”Duceți-vă, bă, și dați gol”

FCSB a învins Oțelul Galați, scor 1-0, și a obținut a doua victorie din campionat în acest sezon din Superliga.

Basarab Panduru i-a criticat pe Daniel Bîrligea și pe Baba Alhassan pentru o fază petrecută în prima repriză.

Cei doi jucători s-au încurcat în apropierea porții lui Ștefan Târnovanu și le-au dat ocazia gălățenilor să deschidă scorul. Cei doi s-au întors cu spatele și nu au mai făcut faza defensivă.

”Uitați-vă la faza asta, nu poți să faci așa ceva. Ia uită-te la Bîrligea și uită-te la Baba. Bîrligea se întoarce cu spatele, Baba se întoarce cu spatele. Niciunul nu mai face un metru, un metru! Într-un târziu, pentru că vine mingea, se mișcă, dar nu ai cum așa ceva.

Asta din minutul 44 e incredibilă. Erau supărați unul pe altul. Nu am văzut așa ceva. Uită-te, ia uită-te la Baba. Sunt întorși cu spatele și nu mai face niciunul absolut nimic. Stai cu spatele la poarta ta? Baba s-a supărat și a zis ‘duceți-vă, bă, și dați gol’.

Nu se uită la fază, nu fac nici măcar un metru. Faza asta nu e deloc ok. Să nu faci un metru, să te întorci cu spatele. Pe Baba nici măcar nu îl prinzi în cadru”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.