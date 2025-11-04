Basarab Panduru a fost deranjat de un gest pe care l-a făcut Mirel Rădoi

Gestul făcut de Mirel Rădoi, acela de a pleca spre vestiare, din cauza faptului că a putut suporta parcă tenisunea momentului din prelungiri, a fost analizat de Basarab Panduru.

„(n.r. e de comentat gestul ăsta) Nu, e de comentat, dar nu poate să mi se pară că e în regulă sub nicio formă. Ce să mi se pară că e în regulă? Nu e nimic care să mi se pară în regulă aici.

Aici nu este absolut nimic ca să mi se pară că e în regulă, nu e deloc în regulă. El ştie ce face, treaba lui ce face. Dacă el crede că aşa e bine, să facă aşa.

Nu am eu treabă ce face el, atâta timp cât e regulamentar să pleci. Poate să facă ce vrea. (n.r. Simeone nu pleacă?) Ne desparte ceva de Simeone, nişte lucruri, adică trebuie să ţinem puţin”, a subliniat Panduru.