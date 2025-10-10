Basarab Panduru aștepta mai mult de la un fotbalist al naționalei

Reprezentativa României a învins pe teren propriu Republica Moldova, cu 2-1, într-un meci amical. Basarab Panduru l-a taxat pe portarul Ionuț Radu pentru gafa comisă la golul marcat de Moldova.

„La golul luat e puţin de discutat, dacă e fault, dacă nu e fault. Dacă trebuia să facă mai mult portarul. Eu pot să îl văd în ce fel vreau eu, dar avem un arbitru în teren, iar dacă el lasă golul cum l-a văzut, putem noi să vedem şi să spunem ce vrem.

Pare că a intrat în el. Eşti portar, trebuie să prinzi mingea. Putea să facă mai mult, pentru că te trezeşti că e fault, dar de fapt nu e fault. La meciul ăsta am dat gol, s-a făcut imediat 2-1, nu este o mare problemă.

Dar la un meci cu Austria, faci greşeala asta şi iei golul ăsta, nu ştiu dacă mai dai gol, pentru că îţi e foarte greu. 100% nu eşti convins că e fault. E bine când prinzi mingea asta să nu o mai scapi, pentru meciul cu Austria.” , a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.