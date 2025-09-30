Basarab Panduru, despre o anomalie din fotbalul românesc: „De ce întorci!?”

Basarab Panduru ridică o problemă pe care ar avea-o unii tineri fotbaliști români din Superliga. Discuția a venit imediat după U Cluj – CFR 2-2, rezultat decis de execuția lui Lorenzo Biliboc (18 ani), jucător cu dublă cetățenie, română și italiană.

Acesta e născut și crescut în Italia, din părinți români. A trecut pe la academia lui Juventus, însă în această vară a ales să semneze în România.

Însă sunt multe alte exemple de tineri fotbaliști români care au plecat de mici în străinătate, nu s-au adaptat acolo și s-au întors în fotbalul românesc.

„Pe mine știi ce m-a mirat tot timpul? Noi am spus așa: la noi în țară nu te poți antrena cum trebuie, nu sunt antrenori, deși eu zic că sunt antrenori buni, dar pe ăia buni trebuie să îi plătești.

Unul care se duce pe afară și studiază și învață, când vine în țară probabil că vrea salariu. Tu nu vrei să îi dai, probabil vrei să îi dai foarte puțin. Ei (n.r. – fotbaliștii) pleacă de foarte mici în străinătate unde au teoretic și practic condiții mult mai bune.

Bă, de ce te întorci? Bă, dar nu se întoarce unul, se întorc cu grămada! De ce te mai întorci dacă ai vrut să pleci undeva unde ai condiții, unde ești antrenat? Tu pleci de mic, de ce n-ai fi de aceeași valoare cu colegii tăi de acolo?

Au plecat unii la 14-15 ani, vin înapoi, de ce mai vii înapoi? De-a lungul timpului mulți s-au dus în Italia”, a explicat Panduru, la Prima Sport 1.