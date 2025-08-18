Basarab Panduru, după meciul Rapid – FCSB: „Nu știu dacă e miracol, dar e ceva”

Fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat suprins de faptul că FCSB a pierdut două puncte în meciul cu Rapid. Roș-albaștrii au condus cu 2-0 până în minuteul 82 și au fost egalați în prelungiri.

„Nu întreba cum s-a ajuns la 2-2, asta chiar nu pot să-mi dau seama. În minutul 80 putea să fie 3-0, la cornerul acela, la capul lui Ngezana, după care totul vine în favoarea Rapidului.

Este schimbarea din minutul 81 și te întrebi de ce să faci schimbarea aia, Pașcanu cu Braun. Pașcanu bate acea aruncare de la margine, de acolo iese 1-2.

După aia, cu ajutorul lui Ngezana, care are timp suficient să dea în minge. Îl așteaptă pe Borza, care ia frumos mingea, centrează excelent în fața porții și se face 2-2.

Nu pot să înțeleg cum FCSB nu câștigă meciul ăsta, cum este egalată de la 2-0, pentru că părea că totul este în favoarea ei.

Dar este și meritul Rapidului, meritul antrenorului, pentru că și-a asumat acolo câteva schimbări pe care doar el le-a văzut. Nu știu dacă e miracol, dar e ceva să întorci când părea meciul pierdut”, a precizat Panduru, la Prima Sport.